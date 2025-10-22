Matera Film festival, ecco i primi ospiti

La sesta edizione del Matera Film Festival, in programma dall’8 al 16 novembre 2025 (con una pre-apertura il 2 novembre), annuncia qualche anteprima del programma , che sarà pubblicato ufficialmente nei prossimi giorni, e i primi tre grandi ospiti di quest’anno: Yoshitaka Amano, Terry Gilliam e Gabriele Mainetti.

Un’edizione che si preannuncia ricca di arte, cinema e visioni internazionali, con numerosi appuntamenti, panel, retrospettive, incontri speciali, arricchita da un concorso di ampio respiro e da una serie di focus dedicati alle nuove frontiere del linguaggio audiovisivo.

YOSHITAKA AMANO

Il leggendario illustratore e character designer giapponese, celebre per il suo lavoro su Final Fantasy, Vampire Hunter D e moltissime serie animate iconiche, sarà a Matera il 2 novembre per una masterclass e la proiezione del suo poetico e visionario film Angel’s Egg (1985), vera opera di culto dell’animazione giapponese che riflette su infanzia, fede e tempo con uno stile unico ed evocativo.

Evento realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games, partner del festival. In collaborazione con Mondo tv Group, il Matera Film Festival renderà omaggio al contributo di Amano all’animazione attraverso una rassegna dedicata alle celebri serie TV a cui ha collaborato: previste le proiezioni di episodi tratti da veri e propri capisaldi dell’animazione anni ’70 e ’80 come Gatchaman, Hurricane Polimar, Yattaman, Predatori del Tempo, Calendar Man e altri. Una selezione che farà rivivere ai più grandi i ricordi dell’infanzia e farà scoprire ai più giovani l’arte e la magia dei “cartoni animati” d’autore.

TERRY GILLIAM

Dopo la sua presenza nelle scorse edizioni, Terry Gilliam, geniale regista e membro fondatore dei Monty Python, torna al a Matera al Matera Film Festival per celebrare il 14 novembre alle ore 19:30 con il pubblico i 50 anni del gruppo comico britannico che ha rivoluzionato la satira e il cinema.

Un’occasione per ripercorrere la sua carriera straordinaria, da Brazil a L’esercito delle 12 scimmie, fino a The Man Who Killed Don Quixote e Tideland.

BRIELE MAINETTI

Autore tra i più originali e visionari del panorama cinematografico italiano contemporaneo (Lo chiamavano Jeeg Robot, Freaks Out, La Città Proibita). Sarà protagonista il 10 novembre dalle ore 16:00 con un incontro speciale con il pubblico in occasione dei dieci anni dal capolavoro cult “Lo Chiamavano Jeeg Robot”. A Gabriele Mainetti è dedicata una retrospettiva che propone la proiezione dei suoi lavori – Basette, Tiger Boy, Freaks Out, La Città Proibita e Lo chiamavano Jeeg Robot – un percorso che ne ripercorre l’evoluzione artistica.

IL CONCORSO INTERNAZIONALE

Il concorso ufficiale del Matera Film Festival 2025 vedrà in gara 15 cortometraggi, 7 documentari e 5 lungometraggi tra cui un’ anteprima nazionale, provenienti da tutto il mondo, selezionati per la loro originalità e capacità di raccontare la contemporaneità attraverso linguaggi innovativi preferendo opere prime e seconde.

FOCUS – Visioni in Stop Motion: Il Cinema Indigeno di Amanda Strong

Tra le novità di quest’anno, un focus dedicato al cinema in stop motion con la regista e artista canadese Amanda Strong, autrice di opere che intrecciano animazione, memoria e identità indigena.

In collaborazione con Air Canada e il Montreal First People’s Film Festival, il Matera Film Festival presenta l’evento speciale “Visioni in Stop Motion: Il Cinema Indigeno di Amanda Strong”, che prevede proiezioni di cortometraggi animati e un incontro con la regista.

Amanda Strong (Canada) è una delle voci più originali del cinema d’animazione contemporaneo: attraverso un linguaggio poetico e visivamente potente, rielabora storie, miti e prospettive delle Prime Nazioni, fondendo artigianato, tecnologia e narrazione decoloniale.

Programma delle proiezioni Inkwo for When the Starving Return – Premio Air Canada-Matera; Four Faces of the Moon; Mia’s

