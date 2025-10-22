Evento culturale ad Avigliano 24 ottobre 2025: “Don Tommaso Latronico: lo sguardo di una presenza”

L’Associazione culturale Francesco Colucci APS di Avigliano organizza, per venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 19:00, nel Chiostro del Comune di Avigliano, un incontro pubblico dedicato alla figura del Servo di Dio don Tommaso Latronico, sacerdote lucano la cui testimonianza continua ad affascinare generazioni di giovani e di adulti.

L’evento, dal titolo “Don Tommaso Latronico: lo sguardo di una presenza”, sarà un’occasione per condividere riflessioni e testimonianze sulla vita straordinaria e l’opera di educatore del sacerdote lucano .

Amico personale di don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, don Tommaso fu guida spirituale e maestro per numerosi giovani e universitari in Basilicata e nel Sud Italia.

Il 29 dicembre scorso la Diocesi di Tursi-Lagonegro ha aperto la causa di beatificazione e canonizzazione del sacerdote lucano, nato a Nova Siri e deceduto prematuramente nel 1993 a soli 44 anni, dopo una vita interamente spesa a servizio dell’educazione e dell’annuncio cristiano.

All’incontro, introdotto da Carmen Sileo, Presidente del Centro Culturale Francesco Colucci APS interverranno:

• Don Giovanni Grassani, Presidente dell’Associazione Amici di Don Tommaso

• Nicola Piccenna, imprenditore e giornalista, esperto di green economy

• Lucio Brunelli, giornalista, già vaticanista e direttore di TV2000

Porteranno il loro saluto

• Giuseppe Mecca, Sindaco di Avigliano

• Angela Maria Salvatore, Assessore alla Cultura

• Don Domenico Lorusso, Parroco di Avigliano