Ermal Meta torna in radio con il singolo Io Ti Conosco

Il 24 ottobre arriva su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Io Ti Conosco (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo di Ermal Meta.

Con la sua caratteristica delicatezza e la profondità poetica che lo hanno consacrato come uno dei cantautori più apprezzati della scena musicale italiana, Ermal Meta racconta in questo brano l’incanto dell’amore autentico, quello che arriva improvvisamente e trasforma tutto. “Non ti ho vista nemmeno arrivare, mi sei scivolata tra la schiena e il cuore”, canta, descrivendo come l’incontro con una persona speciale possa cambiare la vita.

Il pezzo esplora un amore che è accoglienza e rifugio, capace di donare un nuovo significato all’esistenza quotidiana: “la leggerezza che fa bene e io non lo sapevo”.

“Succede che arriva qualcuno e ci sorprende, che va oltre le barriere che abbiamo. Succede che ogni gesto ne porta dentro un altro, che ogni sorriso copre una ferita. Succede che non devi nasconderti da me perché io ti conosco”, spiega l’artista, dipingendo con parole semplici ma potenti la forza trasformativa di un legame profondo.

Ermal Meta chiuderà il 2025 con due imperdibili concerti: il 5 dicembre al Teatro Orfeo di Taranto, accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia, e il 13 dicembre al Teatro Comunale di Monfalcone, dove si esibirà insieme all’Orchestra Sinfonica Accademia Musicale Naonis di Pordenone.

