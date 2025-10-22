Carl Brave annuncia il nuovo brano Occhiaie, fuori il 24 ottobre

Dopo averlo presentato in anteprima durante le prime date del suo Notti brave amarcord tour, Carl Brave annuncia ufficialmente l’uscita del suo nuovo singolo Occhiaie (Warner Music Italy), che sarà disponibile da venerdì 24 ottobre.

“È un brano che parla di strada, di persone che ai nostri occhi spesso sono invisibili, perché forse c’è bisogno di raccontare un po’ la loro storia”, ha spiegato l’artista romano, introducendo il pezzo sul palco.

E proprio di questo si tratta: con la sua scrittura schietta e sincera, Carl Brave racconta chi vive ai margini, restituendo loro voce e visibilità. Occhiaie diventa così un ritratto di umanità nascosta, di fragilità e resistenza, in un mix di malinconia e leggerezza che da sempre caratterizza il suo stile unico.

Nel frattempo, il Notti brave amarcord tour prosegue il suo viaggio nei club italiani, con l’attesa per il gran finale: per la prima volta, Carl Brave si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma il 27 novembre 2025, un traguardo significativo per la sua carriera.

Ecco le prossime date del tour:

23 ottobre: Padova

24 ottobre: Bologna

29 ottobre: Venaria Reale (TO)

30 ottobre: Milano

12 novembre: Firenze

27 novembre: Roma

Il tour rappresenta l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo Notti Brave Amarcord, il suo ultimo album che affonda le radici nel passato per reinterpretare il presente.

Un disco che dedica tempo e spazio a raccontare ciò che spesso lasciamo sfuggire, e che segna una nuova evoluzione musicale per Carl Brave, con l’introduzione di influenze elettroniche e atmosfere più cupe e rarefatte.

Le scelte sonore di questo album sono precise e volute, come una necessità di dare voce a un modo di sentire più maturo e riflessivo.

