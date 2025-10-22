Atti vandalici nel Parco della Murgia Materana: l’Ente presenta denuncia contro ignoti

A seguito della relazione di servizio redatta dalle Guardie A.N.P.A.N.A. il 18 ottobre 2025, l’Ente Parco della Murgia Materana ha presentato formale denuncia contro ignoti per atti vandalici compiuti ai danni delle strutture d’ingresso dell’area protetta, imbrattate con scritte realizzate con vernice spray.

L’Ente ha tempestivamente informato le autorità competenti e avviato le procedure di verifica e ripristino, nel pieno rispetto delle norme di tutela e conservazione del patrimonio ambientale.

«Abbiamo ritenuto doveroso procedere immediatamente con la denuncia, a tutela del patrimonio naturale e culturale che ci è stato affidato – ha dichiarato Giovanni Mianulli, presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana –.

Non tollereremo simili atteggiamenti e metteremo in campo ogni misura utile a prevenirli e scoraggiarli, anche attraverso il potenziamento dei controlli e delle attività di vigilanza sul territorio.

Il Parco è, e vuole restare, uno spazio di incontro, di dialogo e di educazione alla pace. Difendere la Murgia significa difendere la cultura del rispetto, verso la natura, la storia e le persone».

Il Parco della Murgia Materana, sito UNESCO e luogo di straordinaria valenza archeologica e naturalistica, rinnova l’appello al senso civico e alla collaborazione di cittadini e visitatori, affinché contribuiscano alla tutela e alla salvaguardia di un patrimonio comune riconosciuto a livello internazionale.