POLITICA

Assessore Cupparo: talenti e competenze in cucina

L'assessore regionale allo Sviluppo economico commenta la partecipazione dei ragazzi di PeperonAut all'evento internazionale che si è tenuto nei giorni scorsi a Parigi. "La loro partecipazione è importante anche per la promozione del Peperone di Senise e per il famoso crusco".

Foto di redazione redazione22/10/2025
5.586 1 minuto di lettura

La partecipazione dei ragazzi di PeperonAut all’evento internazionale che si è svolto nei giorni scorsi al Palazzo Unesco di Parigi dimostra che l’accesso al lavoro non ha limiti per nessuno e che l’attività lavorativa ha un grande valore di inclusione per le persone con disabilità, perché aumenta la loro autostima e le fa sentire parte attiva della società”.

È quanto dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo in merito all’evento “Work Inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine” (“Inclusione lavorativa: talenti e competenze nella cucina italiana”) che si è svolto ieri 21 ottobre a Parigi e che ha visto la partecipazione di 27 associazioni per un totale di circa 200 persone.

“Seguo il progetto PeperonAut fin dall’inizio e più volte -aggiunge l’assessore – ho visitato il laboratorio di Senise dove quattro ragazzi con autismo svolgono una vera e propria attività lavorativa, regolarmente retribuita, seguiti da persone specializzate.

Ho potuto constatare di persona la soddisfazione di questi ragazzi e i vantaggi che il lavoro ha sulle loro vite e su quelle delle loro famiglie.

Sono iniziative sulle quali occorre puntare, per passare da un approccio assistenziale sulla disabilità a una prospettiva di vita autonoma, e su questo stiamo lavorando da tempo al fianco dell’associazione Anffas Policoro”.

I ragazzi di PeperonAut hanno partecipato all’evento di Parigi grazie all’invito rivolto all’associazione direttamente dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

“La partecipazione di PeperonAut a questa importante manifestazione internazionale -conclude l’assessore Cupparo- è importante anche per la promozione del Peperone di Senise Igp e per il famoso crusco.

Il lavoro di questi ragazzi è un valore aggiunto per il prodotto tipico più importante della nostra Basilicata, sono ambasciatori speciali che portano in Italia e nel mondo il marchio del Peperone associato all’inclusione lavorativa di persone con autismo, creando un social brand che non può che arricchire l’immagine del prodotto sul mercato”.

Foto di redazione redazione22/10/2025
5.586 1 minuto di lettura
Foto di redazione

redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio