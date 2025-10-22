Alla Milano Music Week l’anteprima del nuovo album di Cremonini

Il celebre cantautore porterà in anteprima il suo nuovo album dal vivo, Cremonini Live25, che sarà disponibile a partire da venerdì 21 novembre sia sulle piattaforme digitali che in formato fisico.

L’album raccoglie il meglio del tour che quest’estate ha infiammato gli stadi italiani, offrendo un viaggio emozionale tra i momenti più intensi del suo spettacolo.

L’incontro con il pubblico si terrà giovedì 20 novembre al Piccolo Teatro Grassi di Milano. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione a partire dalle 15 di oggi sulla piattaforma Dice.

Per celebrare l’uscita dell’album Cremonini Live25, in corso Como sarà allestito un esclusivo pop-up store dedicato all’artista, che aprirà le sue porte dal 18 al 22 novembre.

In questo spazio speciale, i visitatori potranno scoprire alcuni memorabilia che raccontano i momenti più significativi della carriera del cantautore.

Il 21 novembre, Cremonini sarà presente per incontrare i fan, ma solo chi avrà pre-ordinato l’album tramite lo shop di Universal Music Italia o direttamente presso il pop-up store durante la settimana di apertura potrà partecipare all’evento.

La Milano Music Week è un’iniziativa del Comune di Milano, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, e vede il supporto di AssoConcerti, Assomusica, FIMI, IMAlie, e SIAE. L’organizzazione è curata da Butik s.r.l. Impresa Sociale, con la direzione artistica di Nur Al Habash.

ANSA