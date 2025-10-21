7 aziende lucane protagoniste di SAIE Bari – la Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma alla Fiera del Levante dal 23 al 25 ottobre.

Oltre 500 aziende espositrici, 80 associazioni partner e un programma di 147 tra convegni e workshop con al centro i temi caldi del costruire: innovazione, efficienza energetica, sostenibilità, trasformazione digitale e sicurezza.

Milano, 21 ottobre 2025 – Saranno 7 le aziende lucane presenti a SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma dal 23 al 25 ottobre 2025 alla Fiera del Levante di Bari.

La fiera rappresenta l’appuntamento di riferimento per la filiera delle costruzioni, che al I trimestre 2025 contava oltre 752mila imprese attive, corrispondenti a circa il 15% delle imprese totali italiane (fonte: Movimprese). SAIE Bari 2025 offrirà ai professionisti del settore una panoramica sui prodotti e sulle soluzioni dell’intera filiera e sui temi più attuali del costruire: innovazione, efficienza energetica, trasformazione digitale e sicurezza.

Delle 7 imprese lucane in esposizione a SAIE, 4 hanno sede nella provincia di Matera e 3 in quella di Potenza.

Ecco l’elenco completo.

RAGIONE SOCIALE CITTÀ PROVINCIA S.I.P.E.S. SRLS Montescaglioso Matera COOPERATIVA SERRAMENTI COSERPLAST Grottole Matera CO.M.E.G. SRL Montescaglioso Matera B&B SYSTEMS SRL Policoro Matera SIDERGEO Tito Scalo Potenza ITALUX DESIGN SRLS Viggiano Potenza FRANJERPLAST BIG SRLS Baragiano Potenza

“Siamo pronti a dare il via a un’edizione speciale di SAIE, che si conferma ancora una volta l’appuntamento cardine dell’anno per tutti gli operatori della filiera delle costruzioni – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE.

Dopo le notevoli soddisfazioni che ci ha riservato l’edizione di Bari 2023, la fiera torna alla Fiera del Levante ancora più in grande: più spazi, più espositori, più contenuti, consolidando il ruolo di SAIE come luogo privilegiato per aggiornarsi e creare nuove opportunità di business.

Anno dopo anno SAIE si arricchisce di progetti e iniziative che rispecchiano le trasformazioni del mercato e le esigenze reali del settore, con l’obiettivo di accompagnare tutta la filiera nella transizione energetica e digitale, promuovendo la cultura dell’innovazione in uno dei settori più importanti per l’economia del Paese.”

La quarta edizione di SAIE BARI

Formazione, networking e aggiornamento professionale saranno tra i temi centrali della quarta edizione di SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma a Bari, alla Fiera del Levante, dal 23 al 25 ottobre 2025.

Ai quattro settori espositivi della manifestazione – Progettazione, Edilizia, Impianti, Servizi e Media – si affiancheranno le iniziative speciali, articolate in quattro percorsi tematici: SAIE Sostenibilità, SAIE Infrastrutture, SAIE Persone al Centro e SAIE Innovazione. La quarta edizione torna a Bari dopo il successo del 2023 e lo fa con un format potenziato: tre padiglioni in più, oltre 500 aziende espositrici e 80 associazioni partner, tra cui Ance e Federcostruzioni, per un evento unico per il sistema delle costruzioni in Italia.

Aree espositive tematiche, convegni, momenti formativi, contest, spazi di networking e dimostrazioni dal vivo animeranno i padiglioni, mettendo al centro il “saper fare” e offrendo ai professionisti in visita la possibilità di esplorare prodotti e soluzioni direttamente applicate.