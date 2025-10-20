CRONACA

SS 658 “Potenza-Melfi”: chiuso temporaneamente un tratto in entrambe le direzioni per incidente

Un tratto della strada statale 658 “Potenza-Melfi” è attualmente interdetto al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 9,700, nel territorio comunale di Potenza, a seguito di un incidente stradale.

Nel sinistro risultano coinvolte due automobili.

La circolazione viene momentaneamente deviata sul percorso alternativo disponibile in zona.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Anas e le forze dell’ordine, impegnati nella regolazione del traffico e nelle operazioni necessarie al ripristino della viabilità ordinaria nel minor tempo possibile.

