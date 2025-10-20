Nel mondo in down centinaia di app che si appoggiano al cloud di Amazon

Amazon Web Services (AWS) ha confermato, attraverso una comunicazione sul proprio sito, che ci sono stati “tassi di errore significativi per le richieste indirizzate al database DynamoDB”. Questo disservizio ha avuto un impatto su centinaia di app e servizi a livello globale, inclusi anche quelli in Italia.

“Lavoriamo attivamente per mitigare il problema e per individuare la causa principale”, ha dichiarato la compagnia. I primi rallentamenti sono stati segnalati intorno alle 9:11, ora italiana.

Il malfunzionamento ha interessato numerose app e servizi che dipendono dal cloud di Amazon, causando interruzioni globali. Tra le piattaforme colpite ci sono app molto popolari come Snapchat e Fortnite.

Anche in Italia il disservizio ha avuto un impatto, con piattaforme come Canva, Perplexity e giochi come Roblox, Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars in difficoltà. Negli Stati Uniti, problemi simili sono stati riscontrati su piattaforme come Crunchyroll, Fortnite, Snapchat, Ring, oltre a servizi di streaming come Max e Prime Video.

Le cause esatte del malfunzionamento non sono ancora state chiarite, ma secondo quanto riportato da Downdetector.com, che monitora i disservizi online globali, molte delle piattaforme colpite stanno iniziando a tornare alla normalità.

ANSA