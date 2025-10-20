Mosca, tra Lavrov-Rubio discussi passi per summit Budapest

Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ha riferito che i responsabili della diplomazia di Mosca e Washington, Sergey Lavrov e Marco Rubio, hanno avuto un confronto costruttivo riguardo a possibili azioni concrete per dare seguito agli accordi raggiunti durante la telefonata del 16 ottobre tra il presidente Vladimir Putin e l’ex presidente statunitense Donald Trump.

La notizia è stata diffusa dall’agenzia russa Tass.

ANSA