“Iudicello (BCC Potenza): ‘Dal Presidente della Provincia ci aspettiamo proposte sull’alta velocità per la Basilicata’”

Sono francamente dispiaciuto nel leggere la proposta del Presidente della Provincia di Potenza, che, in attesa che l’alta velocità riguardi anche la Basilicata nella sua interezza (Potenza e il suo circondario, ma anche Matera, che non ha una ferrovia), propone una fermata per il suo paese, Vietri.

La proposta sa tanto di “fatti di casa nostra”. Il ruolo istituzionale imporrebbe una visione più ampia .

Che fine ha fatto l’ ipotesi in campo per l’attraversamento dell’alta velocità in Basilicata, con il tracciato Auletta – Tito – Potenza, proposta per cui l’Associazione Svimar e diversi Sindaci del potentino tanto si sono battuti; proposta che darebbe dignità a un intero territorio?

Non è questo il momento dei campanilismi o delle piccole soluzioni di comodo, è piuttosto il momento di fare fronte comune, Regione Basilicata, Province di Potenza e Matera, Sindaci e Parlamentari (eletti e votati in Basilicata), con l’obiettivo di portare l’alta velocità in Basilicata, perché non è sufficiente vederla sfrecciare ai confini.

Dobbiamo rivendicare per l’intera Basilicata l’attenzione che una Regione che da tanto in termini di risorse naturali (acqua, petrolio, energia) merita.

Il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio Comunale di Potenza Giampiero Iudicello