Furti nel Potentino: due uomini arrestati dai Carabinieri

Melfi (PZ) – È culminata con l’arresto di due uomini un’operazione condotta nella mattinata del 16 ottobre dai Carabinieri della Compagnia di Melfi, impegnati in un servizio di controllo del territorio nell’area del Vulture-Melfese.

Intorno alle 7:15, a San Nicola di Melfi, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intercettato un automezzo sospetto durante un servizio di vigilanza preventiva. All’alt intimato dai militari, il conducente ha reagito tentando la fuga: ne è nato un breve ma concitato inseguimento lungo le strade provinciali.

Giunti in una zona rurale, i due occupanti del mezzo hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga a piedi. L’immediato intervento coordinato dei Carabinieri – con l’invio sul posto di ulteriori pattuglie e personale dell’Aliquota Operativa – ha consentito di cinturare l’area e bloccare i fuggitivi a circa un chilometro di distanza.

Nonostante la violenta resistenza opposta dai due uomini, identificati come cittadini stranieri di 42 e 24 anni, i militari sono riusciti a immobilizzarli e condurli in sicurezza presso la caserma di Melfi, dove sono stati dichiarati in arresto.

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il veicolo su cui viaggiavano, un Fiat Iveco 3512, era stato rubato nella notte nel Materano. Recuperata anche una trattrice agricola Ferrari, risultata oggetto di furto avvenuto cinque anni fa, sempre nella stessa provincia. Inoltre, il 42enne è risultato destinatario di un’ordinanza di carcerazione per reati precedenti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza fanno sapere che l’impegno dell’Arma nella prevenzione e repressione dei reati predatori prosegue senza sosta, con l’obiettivo di garantire una presenza capillare e rassicurante sul territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini e del patrimonio.