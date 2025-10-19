Schianto ad Asiago, morti tre ventenni

Un terribile incidente stradale ha sconvolto Asiago (Vicenza) nella notte: tre giovani tra i 19 e i 21 anni hanno perso la vita, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Il dramma si è consumato intorno alle 3.30 del mattino in via Verdi, dove un’auto con a bordo cinque ventenni si è schiantata contro la fontana al centro di una rotatoria.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura – una Peugeot – è uscita di strada autonomamente mentre procedeva a velocità sostenuta in discesa da via Lavarone. Dopo aver ignorato la precedenza, l’auto ha attraversato un’aiuola spartitraffico, abbattuto un segnale stradale e si è poi schiantata violentemente contro la struttura centrale della rotatoria.

Tre dei ragazzi a bordo sono morti sul colpo. Un quarto occupante è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa con fratture al cranio, contusioni cerebrali e traumi toracici. Il quinto passeggero, che avrebbe lasciato il luogo dell’incidente prima dell’arrivo dei soccorsi, è stato successivamente rintracciato e trasportato in codice giallo all’ospedale di Asiago. Solo uno dei cinque è uscito praticamente illeso.

Le vittime del tragico schianto sono:

Nicola Xausa , classe 2005, residente a Lusiana Conco

, classe 2005, residente a Lusiana Conco Pietro Pisapia , classe 2004, anch’egli di Lusiana Conco

, classe 2004, anch’egli di Lusiana Conco Riccardo Gemo, classe 2005, residente a Creazzo

Xausa e Gemo avevano compiuto 20 anni da pochi giorni. I due feriti sono entrambi nati nel 2004.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del Suem 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso e di recupero dei corpi si sono protratte per diverse ore, con la strada chiusa al traffico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le autorità hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che confermerebbero l’alta velocità dell’auto e la dinamica autonoma dell’incidente. Un pasaggio ripreso dalle immagini mostra che appena cinque secondi prima dell’impatto, un’altra vettura aveva attraversato l’incrocio, sfiorando anch’essa la tragedia.

Il sindaco: “Dolore immenso, tragedia inspiegabile”

Il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, ha espresso profondo cordoglio per l’accaduto:

“Sono vicino alle famiglie, soprattutto ai genitori che questa mattina hanno perso un figlio. È un dolore immenso.”

Rigoni Stern ha inoltre sottolineato come la rotatoria in cui è avvenuto l’impatto fosse stata realizzata solo pochi anni fa per mettere in sicurezza un tratto di strada considerato pericoloso:

“Il paradosso è che proprio quella rotatoria era stata costruita per prevenire incidenti in un punto noto per la sua pericolosità. E ora ci troviamo davanti a una tragedia che lascia senza parole.”

ANSA