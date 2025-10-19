Papa, pace giusta e duratura in Terra Santa e Ucraina

Durante la preghiera dell’Angelus, Leone XIV ha rinnovato il suo appello alla pace, sottolineando la necessità di non dimenticare i tanti conflitti in corso nel mondo.

“Continuiamo a pregare per la pace in Terra Santa, in Ucraina e in tutte le regioni segnate dalla guerra”, ha dichiarato il Pontefice.

Ha poi invocato il dono del discernimento per i leader coinvolti nei processi diplomatici:

“Dio conceda a tutti i responsabili saggezza e perseveranza per proseguire con determinazione nella ricerca di una pace giusta e duratura”.

Le parole del Papa arrivano in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente e la guerra in Ucraina continuano a causare vittime e distruzione, mentre la comunità internazionale fatica a trovare soluzioni condivise e stabili.

ANSA