Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi: tra loro tre italiani e il primo santo della Papua Nuova Guinea

La Chiesa universale accoglie sette nuove figure di santità. Durante una solenne celebrazione in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ufficializzato la canonizzazione, pronunciando la formula rituale con cui “vengono iscritti nell’albo dei Santi e proclamati oggetto di venerazione in tutta la Chiesa”.

Tra i nuovi santi figurano tre italiani:

Si segnala inoltre un momento storico: la canonizzazione del primo santo della Papua Nuova Guinea, Pietro To Rot, catechista laico martirizzato durante l’occupazione giapponese nella Seconda guerra mondiale. A lui si affianca Ignazio Choukrallah Maloyan, arcivescovo armeno cattolico, martire durante il genocidio del 1915.

Completano il gruppo i primi due santi del Venezuela:

Alla messa solenne hanno partecipato circa 55.000 fedeli provenienti da tutto il mondo. Presenti anche le massime autorità italiane: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a testimonianza della rilevanza dell’evento per l’Italia.

Nel suo intervento, Leone XIV ha indicato i nuovi santi come modelli di vita cristiana autentica.

“Sette testimoni oggi ci stanno davanti: uomini e donne che, con la grazia di Dio, hanno mantenuto viva la fiamma della fede. Non solo l’hanno custodita: sono diventati lampade accese, capaci di irradiare la luce di Cristo”, ha dichiarato il Pontefice.