Tramutola celebra la sua regina d’autunno: in arrivo la XIV edizione della “Sagra della Castagna Munnaredda”

L’autunno a Tramutola ha il profumo intenso della tradizione, dei sapori autentici e della comunità che si stringe attorno ai suoi simboli più identitari.

Tra questi, la “Munnaredda” — la pregiata castagna locale — è da anni protagonista indiscussa di una delle manifestazioni più attese e partecipate della Basilicata: la Sagra della Castagna Munnaredda, giunta quest’anno alla sua XIV edizione.

Un traguardo importante che sarà celebrato e raccontato nel corso della conferenza stampa ufficiale di presentazione, in programma martedì 21 ottobre 2025 alle ore 16:30, nella splendida cornice della Villa Comunale “Manlio Schettini” di Tramutola.

Organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Tramutola, con il sostegno della Regione Basilicata, del POC Basilicata, del Ministero dell’Agricoltura e del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, la Sagra si conferma un appuntamento immancabile per valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio e riscoprire, attraverso percorsi enogastronomici e culturali, il cuore pulsante di una comunità viva e partecipe.

Durante l’incontro con la stampa, moderato dalla giornalista Anna Tammariello di Cronache Lucane, interverranno il sindaco Luigi Marotta, il presidente della Pro Loco Vincenzo Lo Sasso e i rappresentanti delle numerose associazioni tramutolesi che ogni anno rendono possibile l’evento, tra cui Anteas Tramutola, Auser Tramutola, Pare, Forum giovanile tramutolese e il Circolo Culturale Vincenzo Ferroni.

Sarà l’occasione per svelare il programma completo, le novità dell’edizione 2025 e il rinnovato impegno di una rete associativa che ha fatto della Sagra un esempio riconosciuto di qualità e partecipazione.

In caso di maltempo, la conferenza si terrà presso la Sala Consiliare.