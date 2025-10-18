Polimedica, il silenzio di una sanità pronta a curare, ma ferma.

La Rai Basilicata ha visitato venerdì mattina la sede di Polimedica per documentare, con immagini e testimonianze, gli effetti concreti della sospensione delle prestazioni sanitarie in regime di Servizio Sanitario Nazionale a seguito della DGR 473/2025.

La troupe ha trovato una struttura moderna, pulita, luminosa, dotata di apparecchiature all’avanguardia e personale presente alle proprie postazioni, ma ferma. Un luogo pronto per erogare servizi pubblici di qualità, oggi immobile e silenzioso, dove la vita professionale è ferma in attesa di una decisione amministrativa.

Dal 21 agosto, data in cui le prestazioni in convenzione sono state interrotte, Polimedica non ha più potuto assistere i cittadini lucani attraverso il SSN.

Due mesi di sospensione forzata che hanno trasformato un presidio di eccellenza e di prossimità in un simbolo di inefficienza del sistema: da un lato la struttura pronta a lavorare, dall’altro i pazienti che attendono invano visite, controlli e terapie.

In questo tempo sospeso non sono mancate rassicurazioni, incontri, parole di disponibilità e promesse di soluzioni. Ma nessuna di esse si è tradotta in un atto concreto.

Anzi, il tempo trascorso ha acuito la sensazione di ineluttabilità, alimentando nei lavoratori e nei cittadini un sentimento di smarrimento e di impotenza.

Le spiegazioni fornite dall’Azienda Sanitaria Provinciale si poggiano su una deliberazione regionale del 2 settembre, relativa al piano straordinario per il recupero delle liste d’attesa.

Oggi è il 18 ottobre, e quel piano – che dovrebbe essere attuato e concluso entro il 31 dicembre – non è ancora diventato realtà.

Polimedica, che ha sempre collaborato con il sistema pubblico per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, e l’USC a cui Polimedica aderisce aveva espresso sin da subito forti perplessità sulle modalità operative previste da quella delibera, temendo che potessero rendere inefficace l’intervento stesso e disperdere l’occasione di un lavoro di squadra fra istituzioni e strutture accreditate.

“Quanto più tempo passa, tanto meno ne resta,” commenta la Direzione. “Ogni giorno di ritardo significa un giorno in più di disservizio per i cittadini e di incertezza per chi vorrebbe lavorare. Noi siamo qui, pronti a ripartire anche domani, ma serve che qualcuno si accorga del deterioramento che si sta causando. Serve un atto, una firma, una decisione di buon senso.”

Nel frattempo, i dipendenti continuano a presentarsi al lavoro, mantenendo viva la struttura e la propria dignità professionale.

Un’immagine paradossale: una sanità pubblica in difficoltà, con liste d’attesa sempre più lunghe, mentre un poliambulatorio perfettamente operativo è costretto a restare fermo.

Non si tratta di una vertenza economica, ma di una questione di diritto alla salute e di efficienza del sistema pubblico. Negare a strutture accreditate e pronte la possibilità di erogare prestazioni significa rinunciare, nei fatti, a una parte del servizio sanitario pubblico, e abbandonare i cittadini più fragili che hanno bisogno di cure di prossimità.

Significa anche disincentivare decine di professionisti che hanno scelto di restare in Basilicata e di mettere competenze e tecnologie al servizio della comunità.

Polimedica continuerà a confidare nel dialogo istituzionale e nella collaborazione con l’ASP e con la Regione, ma ribadisce con fermezza che la sanità non può vivere di sospensioni, promesse e burocrazia. Servono chiarezza, responsabilità e scelte operative immediate.

“La buona volontà e le parole di incoraggiamento non curano le malattie e non sbloccano la paralisi di un poliambulatorio che è pronto per dare risposte concrete a chi ha bisogno,” conclude la Direzione.

“Siamo pronti a ripartire anche domani. Basta un atto, una firma, una decisione di buon senso.”