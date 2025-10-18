Elevation Project”: il viaggio musicale di Francesco Schepisi al Rosetta Jazz Club

La musica come slancio, come ricerca, come atto di consapevolezza. Domenica 19 ottobre, alle ore 21:00, il Rosetta Jazz Club di Matera ospita il pianista barese Francesco Schepisi con la presentazione del suo primo progetto da band leader, Elevation Project. Sul palco, un quartetto di grande respiro e sensibilità: Gaetano Partipilo al sax, Antonello Losacco al contrabbasso e basso elettrico, Vito Tenzone alla batteria.

Classe 1990, attivo sulla scena musicale dal 2009, Schepisi ha maturato un percorso ricco di esperienze concertistiche e discografiche – da co-leader e sideman – collaborando con alcuni tra i migliori artisti della scena jazz nazionale e internazionale. Una crescita importante che lo ha portato alla realizzazione del suo primo progetto da band leader, Elevation, pubblicato da Abeat Records nel 2025.

Le sue composizioni raccontano un percorso interiore: la tensione e la quiete, la luce e l’ombra, il bisogno di elevarsi attraverso la musica. Melodie evocative si intrecciano a paesaggi mediterranei e a sonorità contemporanee, dove l’improvvisazione diventa linguaggio vitale e condiviso.

Il quartetto dà corpo e sostanza a questa visione musicale: il suono avvolgente del sax di Partipilo dialoga con il pianoforte di Schepisi, sostenuto da una sezione ritmica solida e creativa. L’uso del sassofono soprano, del basso elettrico a sette corde e del piano elettrico amplia lo spettro timbrico e arricchisce l’esperienza d’ascolto, restituendo un sound moderno, dinamico e in continua trasformazione.

«Ogni concerto è un viaggio irripetibile, un racconto che nasce sul palco e cambia ogni volta, nutrito dall’interazione tra i musicisti e dall’energia del pubblico. Ci apprestiamo a vivere una serata entusiasmante grazie a professionisti di altissimo livello che lasceranno indubbiamente un segno nella nostra anima», spiega Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

L’evento, organizzato in collaborazione con Puglia Sounds, Puglia Culture e Italia Jazz Club, con il patrocinio del Comune di Matera, si terrà presso il Rosetta Jazz Club, nel Recinto Marconi del complesso commerciale Le Botteghe nella Città dei Sassi. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro. È consigliata la prenotazione al numero 350 1660573.