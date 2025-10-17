Violenza domestica, un arresto nel Vulture Melfese

Caso di violenza domestica nel Vulture Melfese. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato nella sua abitazione un giovane di circa 20 anni, accusato di aver picchiato in diverse occasioni la moglie, anche mentre stava allattando il figlio neonato.

I militari dell’Arma hanno attivato le procedure del Codice Rosso e trasferito il giovane, che ha origini straniere, ai domiciliari, in un altro Comune, in casa di un famigliare. Successivamente il gip di Potenza ha convalidato l’arresto, disponendo per il giovane la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.