SiFUS Basilicata – Solidarietà a Sigfrido Ranucci e difesa della libertà di informazione

Il SiFUS Basilicata esprime la propria piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima dell’ennesimo episodio di intimidazione e attacco personale avvenuto nella notte.

Il nostro sindacato, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei lavoratori e della giustizia sociale, non può restare in silenzio davanti a tentativi di delegittimazione nei confronti di chi, come Ranucci, svolge con coraggio e rigore un lavoro fondamentale per la democrazia: quello dell’inchiesta libera e indipendente.

Ogni volta che si colpisce un giornalista d’inchiesta, si colpisce il diritto dei cittadini a essere informati, a conoscere la verità, a formarsi un’opinione consapevole.

Il SiFUS ritiene inaccettabile qualsiasi forma di pressione o minaccia che limiti la libertà di stampa e ribadisce la necessità di tutelare chi svolge il proprio mestiere con senso civico e responsabilità.

In un momento storico in cui la trasparenza e l’informazione libera sono sempre più a rischio, rinnoviamo il nostro impegno a fianco di chi ha il coraggio di raccontare la realtà senza piegarsi a interessi politici o economici.

Al fianco di Sigfrido Ranucci, al fianco della verità.

La Segretaria SiFUS Basilicata

Pina De Donato