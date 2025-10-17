Presidente Bardi: solidarietà alla presidente Meloni

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime la propria piena solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “oggetto di un attacco verbale inaccettabile” da parte del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che l’ha definita “cortigiana”.

“Le parole utilizzate nei confronti della presidente Meloni – sottolinea Bardi – rappresentano un grave scadimento del confronto politico e istituzionale.

Al di là delle differenze di opinione, il rispetto reciproco deve restare il fondamento del dibattito democratico. Insulti e offese personali, soprattutto se rivolti a una donna che ricopre la più alta carica di Governo, sono intollerabili e indegni di un Paese civile”.

Bardi ha ribadito la propria vicinanza e stima alla ‘presidente Meloni, sottolineando che “la forza delle idee si misura con il merito delle proposte, non con le parole offensive.

La Basilicata si riconosce nei valori del rispetto istituzionale, della libertà e della dignità di ogni persona”.