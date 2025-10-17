Marsico Nuovo, drammatico incidente sulla SS598: perde la vita un giovane di 23 anni

Un tragico sinistro si è verificato nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre lungo la Strada Statale 598 “Fondo Valle dell’Agri”, nel territorio comunale di Marsico Nuovo, in prossimità dell’uscita per Sasso di Castalda. Nel violento impatto tra una Fiat Panda e un mezzo di soccorso stradale ha perso la vita Gabriele Ventre, 23 anni, originario del posto.

Il giovane, gravemente ferito, è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo. L’autista del carroattrezzi è stato invece ricoverato all’ospedale di Villa d’Agri, riportando ferite la cui entità non è ancora stata resa nota.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine — Polizia Stradale e Carabinieri — insieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’accaduto sono al vaglio degli inquirenti.

Il sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia, ha voluto esprimere pubblicamente il dolore dell’intera comunità con parole toccanti:

“Ci sono notizie che ti lasciano senza fiato, che colpiscono profondamente l’anima e ti fanno sentire impotente. Gabriele era un giovane rispettoso, gentile, con una luce speciale: un ragazzo che rappresentava il meglio della nostra gioventù.

In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo attorno alla sua famiglia — alla mamma Domenica, al papà Mario e al fratello Cristian — e a tutti gli amici che gli hanno voluto bene. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nei cuori e nella nostra comunità.”

La notizia ha profondamente scosso il paese, dove Gabriele era conosciuto e benvoluto da tutti. L’intera cittadinanza si è unita nel lutto, manifestando affetto e vicinanza alla famiglia colpita da questa terribile perdita.