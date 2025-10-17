Il Centro Danza Metamorfosi ospita l’Etoile Eleonora Abbagnato

Il giorno sabato 18 ottobre p.v. Il Centro Danza Metamorfosi, sito in Potenza alla Via Armellini, avrà l’immenso privilegio di accogliere Eleonora Abbagnato, Étoile internazionale e Direttrice del Corpo di Ballo e della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma.

Un’ artista straordinaria, che con il suo talento, l a sua grazia e la sua carriera luminosa ha saputo incantare i palcoscenici più prestigiosi del mondo, dal Palais Garnier di Parigi al Teatro dell’Opera di Roma.

All’ Étoile, alle ore 17:00 presso il Salone degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza, sarà conferito u n encomio dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Potenza.

A seguire, dalle ore 18:00, la signora Abbagnato presenzierà, presso il Centro di Danza Metamorfosi, a delle masterclass di danza classica tenute dal Maestro Damiano Mongelli, collaboratore alla direzione della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Le masterclass saranno rivolte ad allievi a partire dagli otto anni di età.

È prevista la presenza di circa cento allievi provenienti, per l’occasione, da tante regioni italiane.

Sarà una meravigliosa opportunità per avere la possibilità di essere selezionati per entrare a far parte della prestigiosa Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma.

Il Centro Danza Metamorfosi con la sua direttrice Michela Consolo, sono davvero onorati di poter ospitare un’ Étoile di caratura internazionale che rappresenta il mondo della danza italiano in tutto i l mondo e di poter dare ai giovani allievi una reale e concreta possibilità di poter essere attenzionati dalla signora Eleonora Abbagnato.