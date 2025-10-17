Chiorazzo e il Coordinamento regionale di Basilicata Casa Comune: “Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci
alla sua famiglia e all’intera redazione di Report. Difendere la libertà di stampa è difendere la democrazia
“Esprimiamo la nostra più ferma condanna per il vile attentato subito da Sigfrido Ranucci e la nostra piena solidarietà a lui, alla sua famiglia e all’intera redazione di Report.
Un gesto gravissimo e inaccettabile, che colpisce non solo una persona ma l’intero diritto dei cittadini ad essere informati liberamente e senza paura”.
È quanto dichiarano in una nota il Presidente di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, e il Coordinamento regionale del Movimento, sottolineando che “difendere la libertà di stampa significa difendere la democrazia, la verità e la possibilità di ciascuno di formarsi un’opinione consapevole”.
“È doveroso riconoscere – proseguono Chiorazzo e il Coordinamento di Basilicata Casa Comune – il valore e il coraggio di quei giornalisti e operatori dell’informazione che, con rigore e senso civico, scelgono ogni giorno di raccontare anche le verità scomode, spesso a rischio della propria sicurezza.
La violenza e l’intimidazione non fermeranno mai chi crede nella forza della verità e nel diritto dei cittadini a conoscere i fatti”.
“Basilicata Casa Comune – conclude la nota – sarà sempre dalla parte della libertà di informazione, del pluralismo e di chi, con impegno e onestà, difende i principi cardini della nostra Costituzione e della democrazia”.
Basilicata Casa Comune