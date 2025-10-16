CULTURA E EVENTI
Sabato 8 novembre i volontari di Fondazione AIRC tornano nelle piazze delle nostre città
con i Cioccolatini della Ricerca
Sabato 8 novembre tornano i Cioccolatini della Ricerca di Fondazione AIRC. L’appuntamento più dolce per sostenere il lavoro di 5.400 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile.
Cerchiamo i volontari nelle piazze di tutta Italia: con una o più confezioni, contribuiamo concretamente a trasformare la ricerca in cura.
E poi i Cioccolatini di AIRC fanno bene due volte! Il cioccolato fondente, consumato con moderazione, è infatti un prezioso alleato per la nostra salute.
Li trovi nelle piazze oppure puoi ordinarli anche su AIRC.IT per riceverli direttamente a casa o per fare una dolce sorpresa a distanza.
Per sapere dove trovarli andate su airc.it
CON FONDAZIONE AIRC LA CURA SI CHIAMA RICERCA