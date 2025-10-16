Operazione antidroga in Basilicata: 41 misure cautelari, coinvolti due clan

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione su larga scala contro il traffico di stupefacenti nella zona di Ferrandina, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Basilicata.

I carabinieri del Comando Provinciale di Matera stanno eseguendo 41 misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia.

Secondo quanto trapelato, l’operazione colpisce due organizzazioni criminali attive nel traffico di droga.

Tra i reati contestati figurano associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e tentato omicidio. Le indagini, condotte dai militari dell’Arma, sarebbero partite dalla denuncia pubblicata sui social da un ragazzo minorenne, che avrebbe fornito elementi utili per ricostruire la rete di spaccio e i rapporti tra le due organizzazioni.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata alle ore 10 presso la Procura della Repubblica di Potenza.