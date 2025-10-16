JustWatch: i film e le serie TV più attese dell’autunno e dell’inverno 2025 in streaming in Italia

Berlino, ottobre 2025 – Con l’arrivo dell’autunno e i riflettori puntati sugli ultimi premi e festival, la stagione cinematografica e televisiva si prepara a decollare con uscite imperdibili.

Mentre il Festival di Venezia e gli Emmys si sono appena conclusi, la corsa verso gli Oscar è ufficialmente cominciata.

E per tutti gli appassionati che non vedono l’ora di rilassarsi con una coperta sul divano, JustWatch, la principale guida mondiale ai contenuti in streaming, ha stilato la classifica dei film e delle serie TV più attesi in Italia per l’autunno e l’inverno 2025.

I Film Più Attesi:

Con un mix di thriller, drammi psicologici, animazione e horror gotico, la lista di film che arriveranno sui principali servizi di streaming italiani promette di entusiasmare gli spettatori. Ecco i dieci titoli più attesi:

Bugonia – Un’opera di Yorgos Lanthimos che segna il ritorno del regista con una dark comedy surreale presentata al Festival di Venezia. Il film vede due giovani complottisti rapire una CEO convinti che sia un’aliena. Con Emma Stone e Jesse Plemons, Bugonia promette di dividere il pubblico. The Ugly Stepsister – Fiaba moderna che esplora il potere della bellezza in un reame dove l’apparenza è tutto. Una giovane donna lotta per conquistare il cuore di un principe, ma deve fare i conti con una rivale più bella di lei. È colpa nostra? – Un racconto sentimentale che segue una coppia costretta a fare i conti con eventi che mettono in discussione la solidità del loro amore. Un dramma emotivo, intimo e coinvolgente. Frankenstein – Guillermo del Toro porta in scena la sua versione gotica del classico romanzo di Mary Shelley, con Oscar Isaac nei panni di Victor Frankenstein. Il film unisce horror e poesia visiva, riflettendo sul significato dell’umanità. After the Hunt – Dopo la caccia – Un dramma psicologico di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield. La trama ruota attorno a una professoressa universitaria coinvolta in uno scandalo che rischia di distruggere la sua vita. The Smashing Machine – Un biopic che racconta la parabola del campione di arti marziali Mark Kerr, interpretato da Dwayne Johnson. Un film che esplora il lato oscuro del successo, tra dipendenze e sfide personali. A House of Dynamite – Kathryn Bigelow torna al thriller politico con un film che esplora le tensioni geopolitiche in seguito a un missile non rivendicato che minaccia la sicurezza globale. Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto – Un dramma familiare che esplora le cicatrici emotive lasciate da un incidente tragico, affrontando il perdono e la forza dei legami familiari. Zootropolis 2 – Il sequel del tanto amato film Disney, che promette nuove avventure di Nick e Judy. Un mix perfetto di azione, comicità e valori che ha conquistato i cuori di grandi e piccini. Wake Up Dead Man – Knives Out – Il terzo capitolo della saga gialla di Rian Johnson con Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc. Una nuova indagine ricca di colpi di scena e misteri da risolvere.

Le Serie TV Più Attese:

Non solo cinema, ma anche un ricco panorama di serie TV in arrivo sui principali servizi di streaming italiani. Ecco i titoli da non perdere:

Stranger Things (S5) – La quinta e ultima stagione della serie fenomeno dei fratelli Duffer. Hawkins e la banda di Eleven si preparano ad affrontare l’ultima, decisiva battaglia contro Vecna. In uscita il 27 novembre. Il Mostro – Una serie crime che racconta la caccia al famigerato “Mostro di Firenze”. Diretto da Stefano Sollima, il crime italiano promette atmosfere cupe e un realismo coinvolgente. Disponibile dal 22 ottobre. Hazbin Hotel (S2) – Il ritorno della serie animata che unisce humour, musical e temi maturi. La principessa dell’Inferno, Charlie, affronta nuove sfide e personaggi bizzarri in un mondo dove il confine tra Bene e Male è più sottile che mai. In uscita il 29 ottobre. Welcome to Derry – Un prequel di It, che esplora le origini di Pennywise, il clown più temuto di sempre. Un viaggio nel passato che unisce nostalgia e terrore. Disponibile dal 27 ottobre. The Witcher (S4) – La saga fantasy di Netflix continua con la quarta stagione, incentrata sui destini intrecciati di Geralt, Yennefer e Ciri. Il Continente è sull’orlo della guerra e nuove sfide attendono i protagonisti. In uscita il 30 ottobre. Mayor of Kingstown (S4) – Mike McLusky deve fare i conti con nuove minacce mentre il controllo della città passa a forze più oscure. Un ritorno adrenalinico che si preannuncia pieno di tensione. Disponibile dal 26 ottobre. Suits: L.A. – Il famoso legal drama ritorna con uno spin-off che segue le vicende di un ex avvocato del Dipartimento di Giustizia che apre uno studio legale a Los Angeles. Tra dilemmi morali e casi complessi, la serie promette un mix di ritmo e carisma. Disponibile dal 3 ottobre. The Diplomat (S3) – La serie politica e diplomatica con Keri Russell continua, portandoci più a fondo nei giochi di potere dopo la morte del Presidente. In arrivo il 16 ottobre. Task – Un crime ambientato a Philadelphia, dove un agente dell’FBI cerca di fermare una serie di rapine messe in atto da un gruppo di criminali insospettabili. Disponibile dal 12 ottobre. Splinter Cell: Deathwatch – Adattamento della famosa saga videoludica, con Sam Fisher, un ex Navy SEAL reclutato per missioni di spionaggio globali. Azione, adrenalina e spionaggio internazionale per tutti gli appassionati del genere. In uscita il 14 ottobre.

Metodologia:

Le classifiche di JustWatch si basano sulle interazioni degli utenti con i contenuti in uscita, analizzando i comportamenti di oltre 45 milioni di appassionati di film e serie TV in tutto il mondo.

I dati sono aggiornati quotidianamente, prendendo in esame visualizzazioni dei trailer, aggiunte alla watchlist e interazioni con le pagine dei titoli.

L’analisi considera il periodo dal 1° agosto al 14 settembre 2025 e include solo i titoli con uscita prevista tra il 1° ottobre e il 21 dicembre 2025.

A proposito di JustWatch:

JustWatch è la guida più grande al mondo per i contenuti in streaming, consultata da oltre 60 milioni di utenti al mese. Con JustWatch è possibile scoprire dove guardare legalmente film, serie TV e eventi sportivi su più di 4.500 servizi di streaming in oltre 140 Paesi.