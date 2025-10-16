Giuseppe Marsocci nominato dal Cda Ad del Gruppo Armani

Giuseppe Marsocci è stato designato amministratore delegato del Gruppo Armani, con effetto immediato.

L’annuncio arriva dal Consiglio di Amministrazione, all’interno del quale Marsocci, con una carriera di 23 anni nel gruppo, entra ora a far parte.

In passato, Marsocci ha ricoperto il ruolo di CEO per l’America del Gruppo Armani, mentre dal 2019 ha affiancato direttamente Giorgio Armani nella gestione strategica globale del business, in qualità di vicedirettore generale e Global Chief Commercial Officer.

Proposto all’unanimità dalla Fondazione Armani, Marsocci riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione, presieduto da Leo Dell’Orco. All’interno dello stesso Cda, Silvana Armani sarà nominata vicepresidente.