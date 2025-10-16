Espulso per spaccio: immigrato arrestato e rintracciato a Potenza
Venerdì 4 ottobre, durante un controllo di Polizia Giudiziaria presso un Centro di Accoglienza Straordinaria di Marconia, gli agenti del Commissariato di Pisticci hanno scoperto due panetti di hashish, del peso complessivo di circa 200 grammi, nascosti nel cassonetto di una serranda.
I panetti erano stati occultati nella stanza di un uomo di 40 anni, originario dell’Egitto, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
Il successivo test ha confermato che si trattava di hashish. Il 40enne è stato quindi trasferito al carcere di Matera, su disposizione del Pubblico Ministero.
Pochi giorni dopo, nell’ambito di un’operazione di controllo sul territorio per contrastare i reati legati agli stupefacenti, la Polizia di Stato ha fermato un cittadino nigeriano, del 1989, con precedenti in materia di droga.
L’uomo è stato rintracciato nel centro storico di Potenza, vicino a un centro di accoglienza per migranti. Grazie a verifiche incrociate con l’ufficio immigrazione, è emerso che l’immigrato risultava irregolare sul territorio italiano.
A seguito dell’emissione di un provvedimento di espulsione da parte del Prefetto, l’uomo è stato accompagnato a un Centro di Permanenza e Rimpatri per il rimpatrio.
L’intervento rientra nelle operazioni quotidiane della Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica e la legalità, attraverso il monitoraggio del territorio e il contrasto al crimine.