Potenza, scoperti 19 lavoratori in nero: controlli della Guardia di Finanza in ristoranti, negozi e impianti sportivi

Negli ultimi giorni, i militari della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato le attività di accertamento nell’ambito del contrasto all’impiego non conforme di personale.

Durante gli interventi svolti nei territori comunali di Lauria, Melfi e Pignola, sono stati scoperti 19 lavoratori impiegati senza regolare contratto o in condizioni non conformi alla normativa vigente.

Le ispezioni hanno coinvolto numerose attività economiche appartenenti a diversi settori, tra cui esercizi di ristorazione, strutture sportive e punti vendita di abbigliamento e calzature.

Le irregolarità riscontrate non si sono limitate a queste categorie: tra le attività commerciali interessate figurano anche esercizi attivi nel settore della somministrazione di bevande, della panificazione e dei servizi alla persona, come parrucchieri e barbieri, dislocati su tutto il territorio provinciale.

In particolare, durante un controllo effettuato dalla Compagnia di Rionero in Vulture, è emerso che una rivendita di prodotti alimentari era solita modificare gli scontrini fiscali emessi, annullando parzialmente gli importi registrati.

Tale condotta aveva l’effetto di occultare una parte significativa degli incassi reali, sottraendoli alla corretta tassazione.