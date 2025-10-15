Blitz anti-caporalato negli appalti pubblici: coinvolta anche la Basilicata

Operazione all’alba della Guardia di Finanza di Biella contro il caporalato negli appalti pubblici. Cinque persone sono indagate con accuse che vanno dallo sfruttamento di lavoratori stranieri alle lesioni personali colpose aggravate, fino al subappalto non autorizzato.

Oltre sessanta militari hanno eseguito diciannove perquisizioni in abitazioni, imprese e cantieri edili in diverse regioni italiane: Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Calabria e anche in provincia di Potenza, in Basilicata.

L’operazione mira a smantellare una rete che avrebbe impiegato manodopera straniera in condizioni irregolari, violando le norme di sicurezza sul lavoro e le regole sugli appalti pubblici.