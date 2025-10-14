Violenze domestiche ed estorsione verso i genitori anziani: arrestato a Venosa un uomo dai Carabinieri

Ancora una volta, l’ambiente domestico si trasforma in luogo di soprusi e minacce, costringendo i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza a un nuovo intervento.

Tra le numerose chiamate pervenute al numero di emergenza 112, una in particolare ha fatto scattare l’allarme: si trattava dell’ennesimo episodio di violenza familiare, con vittime due genitori anziani minacciati dal proprio figlio.

Durante il fine settimana, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Venosa ha ricevuto la richiesta urgente d’aiuto da parte di una coppia di anziani, spaventati per l’aggressività del figlio, scatenata dal rifiuto di consegnargli l’ennesima somma di denaro.

Una pattuglia della zona, già in servizio sul territorio, è arrivata rapidamente presso l’abitazione e ha colto l’uomo sul fatto. I militari sono riusciti a fermarlo e a mettere in sicurezza le due vittime.

Le indagini successive hanno permesso di ricostruire un quadro inquietante: comportamenti violenti e intimidatori già verificatisi in passato, ma mai denunciati formalmente. Inoltre, è stata trovata e sequestrata una quantità di cocaina – pari a 3,16 grammi – nascosta in una cassetta della posta riconducibile all’indagato.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Melfi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto la custodia cautelare in carcere, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza ribadiscono alla cittadinanza l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di pericolo o disagio, rivolgendosi alle forze dell’ordine o contattando il 112: in questi casi, agire subito può fare la differenza tra una risoluzione positiva e un epilogo drammatico.