Time dedica la copertina a Trump

Il Time ha dedicato l’immagine di prima pagina al presidente Donald Trump, accompagnandola dal titolo “La sua vittoria” in riferimento ai recenti sviluppi sull’intesa a Gaza.

Nonostante il tono positivo del servizio, l’inquilino della Casa Bianca ha reagito duramente al ritratto scelto per la copertina.

In un post pubblicato stamane sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha scritto:

“Hanno realizzato un pezzo abbastanza favorevole nei miei confronti, ma lo scatto selezionato è forse il peggiore mai pubblicato!”

Il leader repubblicano si è poi scagliato contro la rappresentazione visiva: “Sembrano avermi cancellato i capelli, e in più – ha proseguito infuriato – hanno inserito sopra la mia testa una sorta di mini-corona fluttuante. Un effetto davvero bizzarro!”

Trump ha criticato anche l’angolazione dello scatto: “Non ho mai apprezzato le foto scattate dal basso, ma questa è semplicemente orrenda. Non capisco cosa stiano cercando di fare. Qual è il loro obiettivo?”

ANSA