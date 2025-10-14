Morto sepolto un operaio in una cava. Un altro è precipitato al suolo nel Catanese

Nuovi gravi episodi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro scuotono il Paese. Due operai hanno perso la vita in distinti incidenti: uno nelle Marche, l’altro in Sicilia.

Il primo dramma si è consumato nel territorio di Corridonia, in provincia di Macerata. Un lavoratore impegnato in una cava è deceduto dopo essere stato travolto da una frana che ha seppellito il mezzo meccanico su cui stava operando. L’incidente si è verificato intorno alle 15 di ieri, all’interno di un sito produttivo situato in contrada Fonte Lepre.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, ma le operazioni di recupero del corpo si sono rivelate complesse e sono proseguite per circa dieci ore. Solo nella notte, i soccorritori sono riusciti ad estrarre il cadavere dell’uomo. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il secondo episodio mortale si è verificato nel Catanese, tra i comuni di Scordia e Militello Val di Catania. A perdere la vita è stato un operaio tunisino di 57 anni, impegnato nei lavori all’interno di un capannone industriale nella zona di Ambelia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa quattro metri mentre stava installando un piano sopraelevato.

Dopo il violento impatto, il lavoratore è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ricoverato in condizioni disperate, con fratture multiple e un grave trauma cranico, è stato affidato al Trauma Center e poi trasferito in Rianimazione, dove è morto durante la notte senza mai riprendere conoscenza.

Su entrambe le vicende sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, mentre si riaccende il dibattito sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione nei contesti lavorativi, in particolare nei settori più esposti come quello dell’edilizia e dell’estrazione.

