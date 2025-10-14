Cordoglio del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Senise per la scomparsa di Antonello De Santo

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Senise esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Antonello De Santo, giovane Consigliere Comunale del Comune di Chiaromonte.

In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e collaborare con Antonello.

Alla famiglia, agli amici, all’Amministrazione Comunale di Chiaromonte e a tutta la cittadinanza, giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità di Senise.

Il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale