Bilanci esercizio ASP e CROB, sì dell’Aula a relazione II Ccp

Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi oggi, ha approvato a maggioranza gli atti riguardanti i bilanci di esercizio 2024 dell’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture

Prima, è stato votato a maggioranza, con i voti favorevoli dei consiglieri regionali, Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, contrari i consiglieri Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Marrese, Verri e Vizziello, l’atto amministrativo n.100/2025 D.G.R. n. 463 del 5 agosto 2025 – “Attività di controllo. Legge 30.12.1991, n. 412- Art. 44 Legge Regionale n. 39/01 e smi. Deliberazione n.473 del 28.5.2025 del Direttore Generale FF dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) avente ad oggetto la riadozione del bilancio di esercizio 2024”

A seguire, approvato sempre a maggioranza, con i voti favorevoli dei consiglieri Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, astenuti i consiglieri Araneo, Bochicchio, Cifarelli, Marrese, Verri e Vizziello, l’atto amministrativo n.107/2025 D.G.R. n. 509 del 2 settembre 2025 – “Attività di controllo. Legge 30.12.1991, n. 412- Art. 44 Legge Regionale n. 39/01 e smi. Deliberazione n.233 del 29.5.2025 del Direttore Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in V. avente ad oggetto l’adozione del bilancio di esercizio 2024”.