Auto finisce fuori strada sulla SS Sinnica: due donne lievemente ferite

Nel primo pomeriggio odierno, lungo la Strada Statale Sinnica, nei pressi del chilometro 26 in direzione Lauria Nord, un’automobile è finita fuori dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento. All’interno del veicolo si trovavano una donna e sua figlia, che hanno riportato leggere contusioni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del servizio di emergenza, che hanno prestato le prime cure alle due occupanti per poi trasportarle al presidio ospedaliero di Lagonegro, dove sono state sottoposte agli accertamenti medici necessari.

Presenti anche i militari dell’Arma, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.