Trump,Meloni leader molto forte,sta facendo un bel lavoro

Durante il suo intervento prima della firma dell’accordo di pace per Gaza al vertice di Sharm el-Sheikh, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso apprezzamento per la premier italiana Giorgia Meloni.

“Una leader molto forte, sta facendo un ottimo lavoro”, ha dichiarato Trump, rivolgendo parole di stima nei confronti della Meloni, in un momento in cui il vertice vedeva riuniti numerosi leader internazionali.

Nel suo discorso, Trump ha colto l’occasione per ringraziare anche gli altri partecipanti al summit, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale per la pace e la stabilità in Medio Oriente.

ANSA