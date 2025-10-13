Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro

Roma, 23enne di origine albanese arrestato con un quintale di droga

Un ingente quantitativo di droga, pari a cento chili di cocaina, dal valore stimato intorno ai 16 milioni di euro e destinato alle organizzazioni criminali della capitale, è stato sequestrato dai carabinieri a un giovane di 23 anni di origine albanese.

L’arresto è stato eseguito dai militari del Nucleo Investigativo di Roma, che hanno rinvenuto la sostanza stupefacente suddivisa in 191 panetti, corrispondenti a circa 8.000 dosi, all’interno dell’abitazione del sospettato.

La casa, trasformata in un vero e proprio deposito per lo stoccaggio della droga, è stata trovata inoltre con una pistola, munizioni e circa 30.000 euro in contanti.

