Regionali Toscana: Exit poll Opinio-Rai, Giani al 52-56%, Tomasi al 39-43%

Le urne sono state chiuse alle 15 e lo spoglio è già in corso per le elezioni regionali in Toscana. Dai primi exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai, il presidente uscente Eugenio Giani (centrosinistra) si trova al 52-56% dei consensi, mentre il suo sfidante del centrodestra, Alessandro Tomasi, si attesta tra il 39% e il 43%.

Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, è al 4-6%, confermando la sua posizione di terza forza. La copertura del campione per questi dati è dell’81%.

In base agli instant poll di Swg per La7, con una copertura dell’88%, i risultati si confermano simili: Giani tra il 53% e il 57%, Tomasi tra il 38,5% e il 42,5%, e Bundu tra il 3,5% e il 5,5%.

Per quanto riguarda l’affluenza, alle 15 erano state scrutinate circa metà delle sezioni (1.937 su 3.922 complessive) e il 46,9% degli elettori aveva già esercitato il proprio diritto di voto.

Nel 2020, alla stessa ora e considerando lo stesso numero di sezioni, la partecipazione era stata superiore, con il 61,77% degli aventi diritto alle urne, un dato che rappresenta circa il 14% in più rispetto ad oggi. In quell’occasione, l’affluenza finale aveva raggiunto il 62,60%.

