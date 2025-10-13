Meloni, ostaggi liberati, è una giornata storica

Le persone trattenute contro la loro volontà sono finalmente tornate libere: un traguardo importante raggiunto grazie all’impegno della comunità internazionale e all’attuazione della fase iniziale dell’iniziativa diplomatica promossa dal presidente statunitense Donald Trump”.

Lo ha dichiarato sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Si apre ora un nuovo capitolo: rafforzare il cessate il fuoco e implementare pienamente l’intesa raggiunta, con l’obiettivo di costruire una prospettiva di stabilità e pace duratura”, ha aggiunto.

“L’Italia – ha concluso – continuerà a supportare con determinazione questo cammino, consapevole che la vera pace si realizza attraverso azioni concrete, non con dichiarazioni”.

ANSA