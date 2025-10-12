Taylor Swift regna anche nelle classifiche italiane

Taylor Swift domina anche le classifiche italiane con il nuovo album

Anche in Italia, Taylor Swift si conferma una vera e propria regina della musica. Il suo ultimo lavoro discografico, The Life of a Showgirl, ha esordito direttamente al primo posto sia nella classifica degli album più venduti che in quella dedicata ai vinili, scalzando dal podio Olly con Tutta vita (sempre) e Ernia con Per soldi e per amore, che scendono rispettivamente in seconda e terza posizione.

Diversa la situazione per quanto riguarda la top dei singoli: il brano The Fate of Ophelia, sempre firmato Swift, si ferma alla sesta posizione, fuori dai primissimi posti.

Buon esordio anche per Renato Zero, che con L’orazero conquista il quarto posto tra gli album e arriva secondo nella classifica dei vinili, subito dietro la star americana.

Tra le nuove uscite, si fa notare Simba, giovane promessa del rap italiano, che piazza il suo disco La cura in quinta posizione. Ottimo debutto anche per Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, che entra in classifica al sesto posto con l’album Met Gala.

Chiude la rosa delle new entry Rondodasosa, che con Mattia, dopo due settimane in top 3, scivola alla settima posizione.

Sfera Ebbasta & Shiva restano in classifica con il loro progetto Santana Money Gang, pur perdendo terreno: dall’ex quinta posizione scendono all’ottava.

Resiste dopo ben 15 settimane l’album KPop Demon Hunters, colonna sonora dell’omonimo film d’animazione, che passa dal settimo al nono posto. In decima posizione si conferma Geolier con Dio lo sa – Atto II, stabile dopo 70 settimane.

Classifica dei singoli: Olly ed Ernia dominano

Nella chart dei singoli, la situazione resta invariata nelle prime cinque posizioni:

Olly & Juli aprono con Questa domenica Ernia & Kid Yugi li seguono con Fellini Ernia torna solista con Per te Olly & Juli rientrano con Così così Olly completa la cinquina con Balorda nostalgia

Swift non riesce a imporsi nei primi cinque con The Fate of Ophelia, che resta fuori dai vertici.

Top vinili: Swift e Zero in vetta

Per quanto riguarda i dischi in vinile, anche qui Taylor Swift è al comando con The Life of a Showgirl. Alle sue spalle si piazza Renato Zero con L’orazero, mentre Olly, in calo, scende in terza posizione con Tutta vita (sempre).

Chiudono la top five vinili:

4. Sarah Toscano con Met Gala

5. La raccolta tributo Buon compleanno Elvis Covered, un omaggio collettivo all’iconico album di Ligabue.Classifica FIMI/GfK Album più venduti (3–9 ottobre):

The Life of a Showgirl – Taylor Swift Tutta vita (sempre) – Olly Per soldi e per amore – Ernia L’orazero – Renato Zero La cura – 22Simba Met Gala – Sarah Toscano Mattia – Rondodasosa Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva KPop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists Dio lo sa – Atto II – Geolier

Top 5 Singoli:

Questa domenica – Olly & Juli Fellini – Ernia & Kid Yugi Per te – Ernia Così così – Olly & Juli Balorda Nostalgia – Olly

Classifica Vinili:

The Life of a Showgirl – Taylor Swift L’orazero – Renato Zero Tutta vita (sempre) – Olly Met Gala – Sarah Toscano Buon compleanno Elvis Covered – Various Artists

ANSA