Papa, attenti alle strumentalizzazioni della fede
Esistono forme di devozione che ci allontanano dagli altri e che, lentamente, ci intorpidiscono il cuore.
Così, non siamo più capaci di vivere incontri autentici con coloro che il Signore mette sul nostro cammino”.
Queste le parole di Papa Leone XIV, durante l’omelia della Messa per il Giubileo della Spiritualità Mariana.
“Attenzione a ogni abuso della fede, che rischia di trasformare il diverso, soprattutto i più poveri, in nemici, in ‘lebbrosi’ da evitare e respingere”, ha ammonito il Pontefice.
