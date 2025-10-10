Pittella propone una legge a sostegno del Vulture “Città del Vino 2026”

Una legge regionale per sostenere concretamente la nomina del Vulture a “Città italiana del vino 2026”. È questa la proposta lanciata dal presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, al termine dell’incontro con i sindaci dell’area vulturina.

“Serve una legge che dia voce e forza a questo territorio – ha dichiarato Pittella – per supportarlo e incentivarlo, valorizzando una viticoltura di altissima qualità. Il riconoscimento ottenuto ci permette di aprire un tavolo di concertazione con i sindaci per elaborare insieme uno strumento normativo che consenta alla Regione di investire realmente su questo progetto”.

Il presidente ha spiegato che le modalità di finanziamento saranno definite con gli amministratori locali e il Consiglio regionale.

“Recupereremo il piano-progetto che ha permesso di ottenere la nomina e lo svilupperemo su un triennio, utilizzando risorse del fondo corrente, del fondo di investimento o fondi strutturali europei”, ha aggiunto Pittella.

Il Vulture è stato scelto lo scorso 19 settembre da una giuria composta da accademici, esperti di turismo, enogastronomia e stampa di settore, superando le candidature provenienti da Abruzzo, Sicilia e Veneto. Il progetto, coordinato dal Comune di Ripacandida e sostenuto da 14 comuni del Potentino (tra cui Rionero in Vulture, Melfi, Barile, Ginestra, Rapolla, Genzano di Lucania, Atella, Acerenza, Palazzo San Gervasio, Lavello, Forenza, Venosa e Maschito), ha ottenuto l’unanimità della giuria.

Dopo i Castelli Romani, che detengono il titolo per il 2025, sarà dunque il territorio lucano a rappresentare l’Italia del vino nel 2026 – anche se il Veneto potrebbe presentare un ricorso sulla decisione.

Pittella, tuttavia, non si dice preoccupato:

“Un eventuale ricorso non ci spaventa. Anche se non dovessero riconoscerci formalmente il titolo, dobbiamo comunque agire e comportarci come se lo fossimo, promulgando la legge e dando seguito agli impegni presi”.