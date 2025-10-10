Meloni, a sinistra palchi diversi, disposti a tutto per potere

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiuso la campagna elettorale a sostegno del candidato Alessandro Tomasi con un intervento fortemente critico nei confronti delle forze di opposizione.

“Le forze progressiste dimostrano di non avere una visione politica coerente: non è chiaro quale sia il loro progetto per il Paese, ma appare evidente la disponibilità a stringere qualsiasi intesa pur di rimanere protagonisti nella gestione del potere”, ha affermato Meloni dal palco.

“Non è un caso se evitano di presentarsi uniti: sanno che le contraddizioni interne sono troppo evidenti”, ha proseguito.

La Premier ha anche rievocato le accuse reciproche tra alcune delle attuali forze alleate nell’opposizione: “Qualcuno, tempo fa, definiva i propri attuali compagni di coalizione con termini gravissimi.

Oggi invece li troviamo fianco a fianco, come se nulla fosse. Vi chiedo: voi avreste mai stretto un accordo politico con chi avete accusato di comportamenti inaccettabili?”.

Rivolgendosi alla folla riunita per il comizio in centro a Firenze, Meloni ha anche lanciato un messaggio sull’identità e sulla coerenza della propria area politica: “Questa piazza è straordinaria.

C’era chi ironizzava sul fatto che saremmo venuti qui ‘a cercare una piazza’, forse pensando che non l’avremmo trovata o che avremmo avuto timore di confrontarci apertamente”.

“Invece noi siamo qui, senza esitazioni, perché possiamo permetterci di parlare alla gente guardandola negli occhi, con la consapevolezza di chi ha mantenuto la parola data”, ha concluso, tra gli applausi dei presenti.

ANSA