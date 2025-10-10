Matera, Cinecittà e Lucana Film Commission presentano il corso Make Up Artist per il cinema e lo spettacolo

Talento e tecnica al servizio dell’industria audiovisiva. Lunedì 13 ottobre alle ore 10:00, nella Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di formazione per Make Up Artist, promosso da Fondazione Lucana Film Commission e Cinecittà Spa.

Il percorso, di alto valore formativo e professionale, sarà guidato dal makeup artist Alberto Blasi, figura di spicco nel panorama cinematografico italiano e internazionale.

Il corso, della durata di 120 ore, si svolgerà interamente nella CTE di Matera e sarà dedicato al perfezionamento tecnico e creativo nel trucco applicato al cinema, alla televisione e allo spettacolo.I partecipanti sono giovani talenti selezionati attraverso un bando, scelti per il loro potenziale e la motivazione a specializzarsi in un settore in continua evoluzione. Durante la conferenza interverranno:

Margherita Romaniello – Presidente Fondazione Lucana Film Commission;

Antonio Nicoletti – Sindaco di Matera;

Francesco Porcari – Consigliere Fondazione Lucana Film Commission;

Alberto Blasi – Docente del corso.

Breve profilo del docente:

Alberto Blasi è un makeup artist italiano con una lunga esperienza nel cinema e nella televisione, attivo in produzioni nazionali e internazionali.

Ha lavorato come Crowd Makeup Supervisor nel film The Old Guard 2 (2025) e ha curato il trucco di pellicole come 18 Regali e Mamma Roma (2020).

Tra i suoi lavori internazionali spiccano Gangs of New York (2002) e Ben-Hur (2016), dove ha contribuito alla realizzazione del trucco d’epoca in una grande produzione hollywoodiana. In televisione ha collaborato a serie di successo come Gomorra – La serie, Romanzo Criminale e Trust: Il rapimento Getty. La sua carriera unisce tecnica, creatività e attenzione ai dettagli, rendendolo una figura di rilievo nel panorama del makeup cinematografico italiano.