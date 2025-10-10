CULTURA E EVENTI

Matera, danneggiata installazione del 21 settembre: l’ANPI chiede il ripristino

Foto di Redazione Redazione10/10/2025
5.548 1 minuto di lettura
Città di Matera

A Matera nei pressi della casa comunale una delle sette installazioni, opera di Vittorio Basaglia e dedicata alla insurrezione del popolo materano del 21 settembre 1943, è stata ritrovata danneggiata. Cosa che ha fatto subito pensare a qualche atto vandalico generico e/o di stampo politico.

Dalle ricostruzioni della stampa che si è recata sul posto e da notizie diramate dall’amministrazione cittadina, a seguito della verifica delle videocamere, sembrerebbe che si sia trattato di un mero cedimento della struttura, alquanto ammalorata e quindi degradata.

Pertanto, facendo affidamento sulle notizie pervenute, salvo che ulteriori accertamenti non rilevino atti che al momento sarebbero esclusi, si chiede alla amministrazione cittadina di procedere al ripristino dell’opera e a profondere un controllo e una attenzione maggiore ai siti che testimoniano il valore civile, patriottico ed antifascista della città di Matera.

Matera, 10 ottobre 2025

Carmela La Padula

Presidente provinciale ANPI di Matera

Foto di Redazione Redazione10/10/2025
5.548 1 minuto di lettura
Foto di Redazione

Redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio