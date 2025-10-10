Al via le Open Call per la V edizione di Art Days – Napoli Campania

Torna Art Days – Napoli Campania, il primo evento per l’arte contemporanea diffuso tra il capoluogo campano e l’intera regione, in programma dall’1 al 7 dicembre 2025.

“Voci dall’alveare” è il titolo della V edizione: ispirandosi al racconto Freddo a Napoli di Italo Calvino, pubblicato nel 1949 su L’Unità e oggi incluso nei Meridiani Mondadori, Art Days sceglie l’immagine dell’antichissimo alveare promuovendo un’esplorazione collettiva, un intreccio di storie che diventano metafora del tessuto urbano in cui perdersi e ritrovarsi.

Novità di questa edizione è la Open Call gratuita dell’ Agenda dell’Arte , un invito alla partecipazione corale di spazi indipendenti, gallerie, istituzioni pubbliche e private, artisti, curatori che rimarrà aperto fino a lunedì 3 novembre tramite la compilazione di un form online.

Per gli artisti emergenti si riconferma l’Open Call WineWise – Metodologie della trasformazione, aperta fino a venerdì 24 ottobre in partnership con l’azienda vinicola Agricola Bellaria di Roccabascerana (AV), Main Partner di Art Days 2025. WineWise alla sua IV edizione vede in palio un premio produzione aumentato a 7.000 € e una residenza artistica di tre settimane presso l’azienda.

L’open call è rivolta alla selezione di un artista, duo o collettivo artistico, senza limiti di età, chiamati a realizzare un’opera scultorea/installativa site-specific, che si collocherà tra i vigneti e gli spazi esterni che circondano l’azienda.