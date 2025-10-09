La Basilicata sul podio nazionale per la Reputazione Online, un successo che premia l’autenticità e l’accoglienza

Il secondo posto conquistato dalla Basilicata ai Premi “Italia Destinazione Digitale 2025” nella categoria “Migliore Reputazione Online” rappresenta un traguardo straordinario che ci riempie di orgoglio e ci conferma sulla strada giusta.

Questo prestigioso riconoscimento, assegnato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave nell’ambito del TTG Travel Experience di Rimini, non è un semplice attestato: è la voce di migliaia di viaggiatori che hanno

scelto la nostra terra e ne hanno raccontato l’esperienza con entusiasmo autentico sul web.

Il dato inequivocabile è che la Basilicata sa emozionare, sa lasciare il segno, sa trasformare una visita in un ricordo indelebile.

Dalle recensioni emerge un territorio capace di superare le aspettative, dove ogni esperienza , una sicuramente è quella dei nostri Sassi di Matera, ma anche i borghi carichi di storia ai sapori della nostra enogastronomia ,diventa motivo di raccomandazione spontanea.

Questo risultato è il frutto di un impegno collettivo: Apt, istituzioni, operatori turistici, imprenditori e comunità locali hanno saputo lavorare insieme ponendo al centro la qualità dell’accoglienza e l’autenticità dell’offerta.

Il passaparola digitale positivo che ci premia oggi è la migliore pubblicità possibile: è la testimonianza diretta e spontanea di chi ha vissuto la nostra regione e ha voluto condividere la propria esperienza. È la conferma che stiamo costruendo un modello di turismo sostenibile, rispettoso, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Guardiamo a questo riconoscimento come a uno stimolo per continuare a migliorare, per consolidare la nostra reputazione e per accogliere sempre più visitatori con quella calorosa ospitalità che ci contraddistingue.

La Basilicata è pronta a scrivere nuove pagine della propria storia turistica, forte di questa eccellente reputazione digitale che il mondo ci riconosce.